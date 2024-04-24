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Рогов назвал формальностью решение Конгресса США о помощи Украине

Рогов назвал формальностью решение Конгресса США о помощи Украине

Принятие американским Конгрессом законопроекта о помощи Украине является формальностью, поскольку оружие, передачу которого ВСУ этот документ предусматривает, уже доставили в Польшу или на подконтрольные Киеву территории, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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