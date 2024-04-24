Рогов назвал формальностью решение Конгресса США о помощи Украине

Принятие американским Конгрессом законопроекта о помощи Украине является формальностью, поскольку оружие, передачу которого ВСУ этот документ предусматривает, уже доставили в Польшу или на подконтрольные Киеву территории, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.