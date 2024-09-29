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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейми О′Хара: «Челси» может побороться за титул, настолько они хороши. Единственная проблема – Санчес и защита»

«Челси выглядит хорошо. Наблюдать за Палмером — настоящее удовольствие, каждый раз, когда он получает мяч, что-то происходит.

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