Индекс окрошки на кефире оказался ниже уровня инфляции в Новосибирске

Судя по данным Росстата, кастрюля окрошки на 4 порции обойдется новосибирцам в 339,6 рублей. В целом по стране, такой же объем любимого летнего супа россиян с теми же ингредиентами будет стоить 353,8 рублей.
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