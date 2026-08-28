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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о травмах Мойзеса и Баринова: «Работа на рынке ведется, внутренние резервы тоже есть. Очень хотим выиграть у «Акрона»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о планах клуба по замене выбывших из-за травм Мойзеса и Дмитрия Баринова .

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