Чиновники заявили об угрозе урожаю: не хватает мигрантов

F I

Всё упирается в "дешёвую рабсилу "... Наверное ещё и перекупщики за копейки урожай скупают , что бы втридорога торгашам перепродавать... Вывод. Кому на Руси жить хорошо ? Тому кто не сеет и не пашет - спекулянтам перекупщикам.