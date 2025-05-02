Астрахань собирается ввозить их без ограничений.Властям Астраханской области не хватает мигрантов. Они уверены — только дешевая, неквалифицированная иностранная рабочая сила спасет регион от неурожая.
Чиновники заявили об угрозе урожаю: не хватает мигрантов
Комментарии
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F I
Всё упирается в "дешёвую рабсилу "... Наверное ещё и перекупщики за копейки урожай скупают , что бы втридорога торгашам перепродавать... Вывод. Кому на Руси жить хорошо ? Тому кто не сеет и не пашет - спекулянтам перекупщикам.
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12 час.
Silver Kont
Под ответственность работодателя за каждого персонально, с белой зарплатой на карты "Мир"...
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12 час.
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