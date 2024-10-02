Очень много в инфосфере переживаний про СМС-сборы на ребятишек и вообще на какую-нибудь помощь. Особенно людей выщёлкивает, если "реклaмные" вставки об этом транслируются по крупному телеканалу, может быть даже Федеральному.
Правильно ли собирать СМСками на леченье детей?
Комментарии
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Виктор Онегин
По сути если помогать то надо и видеть результат вашей помощи. Если помогаешь обманщик и жулику то совершаешь ГРЕХ - ты их дальше растлеваешь. От добра до зла рубеж не зримый.
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50 мин.
Людмила Редько
Вы считаете, что при СССР детей с редкими заболеваниями отправляли лечиться в Германию и Израиль? Нет, они просто тихо умирали.
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5 мин.
АК
Александр Кутуев
Просто помогать нужно тем фондам, которые проверенные и не мошеннические. По телевизору , например, показывают сюжеты про больных детей. Там мошенников быть не может. При желании всегда можно определить мошенники хотят вас обмануть или это действительно честный фонд.
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1 мин.
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