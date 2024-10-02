Правильно ли собирать СМСками на леченье детей?

Виктор Онегин По сути если помогать то надо и видеть результат вашей помощи. Если помогаешь обманщик и жулику то совершаешь ГРЕХ - ты их дальше растлеваешь. От добра до зла рубеж не зримый.

Людмила Редько Вы считаете, что при СССР детей с редкими заболеваниями отправляли лечиться в Германию и Израиль? Нет, они просто тихо умирали.