«Ростех» покажет в Египте экспортный Су-57Э с новым вооружением На авиационном салоне El Alamein International Airshow 2026, который пройд.
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