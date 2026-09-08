В Рязанской области прошли праздники, посвященные дням образования населенных пунктов

Соцпроект «День малого села» направлен на поддержку сел, развитие гражданских инициатив на местах, повышение туристической привлекательности населенных пунктов.
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