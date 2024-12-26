Климов: Москва возобновила работу по открытию российского генконсульства в Ухане

Москва возобновила работу по открытию российского генерального консульства в китайском Ухане. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.
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