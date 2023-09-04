У пародиста Максима Галкин похоже наступила черная полоса – концерты отменяют и сочувствующих нет. На днях прошла новость, что запланированное сбежавшим из России юмористом выступление в Таллине 15 сентября не состоится.
«Отменили и правильно сделали»: казахи жестко осадили пожаловавшегося на отмену концертов Галкина
Комментарии
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М
Мария
Судьба Иуды печальна. Он повесился на осине. А этот ещё и Альфонс, женившийся на растленной бабке.
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16 час.
Галина Митронина
Предавший однажды, не может надеется на доверие и уважение к себе. В таких вещах НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ! Как бы мы не восторгались ранее актёрскими способностями их "величество". Разочарование не из приятных моментов в наших жизнях. Это утрата ДОВЕРИЯ, а это уже не посильный груз для весов, если с таковыми сравнивать. Тем более утерянное всенародное уважение бывших соотечественников. 👣😕😟
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13 час.
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