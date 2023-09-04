«Отменили и правильно сделали»: казахи жестко осадили пожаловавшегося на отмену концертов Галкина

Галина Митронина

Предавший однажды, не может надеется на доверие и уважение к себе. В таких вещах НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ! Как бы мы не восторгались ранее актёрскими способностями их "величество". Разочарование не из приятных моментов в наших жизнях. Это утрата ДОВЕРИЯ, а это уже не посильный груз для весов, если с таковыми сравнивать. Тем более утерянное всенародное уважение бывших соотечественников. 👣😕😟