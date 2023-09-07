«Школьная ловушка неразделенной любви» или... кирдык этой вашей... G-20...

Виктор Луговой

Пожалуй, поправочка... Россия стремилась дружить с Западом не с таким, который мы наблюдаем сейчас, а с таким, которым тот усиленно старался выглядеть, всё время подправляя макияжик для тех, перед кем он это старался... И играл-то он вроде бы внешне по правилам. И, по идее, быть с таким Западом для России должно было означать - мир на века, ибо "вы и мы - это МЫ". Но Запад - вскрылся. Зачем соблюдать какие-то, к свиням собачьим, правила, если, типа, Россия больше не встанет? Пофиг на макияж, макияж стоит денег и отымает время... Ну и... оказавшись примерно рядом с Западом, было проще разглядеть его в деталях, - а он совсем не то, чем казался, и цели его далеки от заявленных, и вот они, клыки и когти. И вот уже тогда - Россия набирает дистанцию. А трюк типа "мы хорошие, гоу к нам!" - он работает один раз. Сработал бы - можно было бы Россию одной рукой поглаживать, а другой без шума разобрать... Но он не сработал, и это уже окончательно. У старого вампира не прокатило напиться свежей нашей кровушки и сделаться моложей лет ещё на двести-триста, теперь ему придётся в конвульсиях подыхать средь покосившихся крестов и плит.