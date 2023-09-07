Помните, ещё совсем недавно Россия всё время стремилась вступить или присоединиться к любому западному или мировому сообществу? Мы были слабы и искренне хотели, чтобы нас любили.
«Школьная ловушка неразделенной любви» или... кирдык этой вашей... G-20...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
Пожалуй, поправочка... Россия стремилась дружить с Западом не с таким, который мы наблюдаем сейчас, а с таким, которым тот усиленно старался выглядеть, всё время подправляя макияжик для тех, перед кем он это старался... И играл-то он вроде бы внешне по правилам. И, по идее, быть с таким Западом для России должно было означать - мир на века, ибо "вы и мы - это МЫ". Но Запад - вскрылся. Зачем соблюдать какие-то, к свиням собачьим, правила, если, типа, Россия больше не встанет? Пофиг на макияж, макияж стоит денег и отымает время... Ну и... оказавшись примерно рядом с Западом, было проще разглядеть его в деталях, - а он совсем не то, чем казался, и цели его далеки от заявленных, и вот они, клыки и когти. И вот уже тогда - Россия набирает дистанцию. А трюк типа "мы хорошие, гоу к нам!" - он работает один раз. Сработал бы - можно было бы Россию одной рукой поглаживать, а другой без шума разобрать... Но он не сработал, и это уже окончательно. У старого вампира не прокатило напиться свежей нашей кровушки и сделаться моложей лет ещё на двести-триста, теперь ему придётся в конвульсиях подыхать средь покосившихся крестов и плит.
Ответить
5 мин.
од
олег донсков
Сравнивать нас и запад по ценам без анализа зарплат, доходов людей наивно и нечестно. Зачем дурить себя. Стабильность цен на продовольствие вот успехи экономики страны любой. И Советский Союз не от этого, что было дешевое питание, развалился. Зачем врать. Торгово-финансовая буржуазия в России уверенно ведет страну к развалу по объективному закону "о социальном возмездии". Ведь нас превратили в огромную барахолку (базарчики), в которых обирают людей спекулянты и дилеры предприятий - изготовителей. Накладные расходы и тех и других компенсируют покупатели, т. е мы. Так бесконечно продолжаться не может. У государства не хватит средств размножать спекулятивный т.н. "малый бизнес".
Ответить
4 мин.
Юрий Золотарев
"Большие империи" рано или поздно ПОДЫХАЮТ. Закон природы.
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии