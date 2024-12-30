Антидопинговое агентство Польши не будет обжаловать решение по делу Швентек

Польское антидопинговое агентство (POLADA) не будет обжаловать решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) по делу ранее отстраненной теннисистки Иги Швентек, сообщили в организации.
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