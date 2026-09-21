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Почему Медведев отказался от второго президентского срока, когда всё шло к нему

Почему Медведев отказался от второго президентского срока, когда всё шло к нему

Он мог остаться. Рейтинг позволял. Либеральная Россия ждала. Запад надеялся. Но в 2012 году Дмитрий Медведев сделал то, чего от него никто не ожидал — и с этого момента его начали ненавидеть сразу с двух сторон.

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Владимир Моргунов

ВВП и ДАМ две совершенно несопоставимые личности как управленцы !! ВВП на много голов выше и это признанный в мире факт ! ДАМ больше схож с плешивым (ГОРБИ), ВВП самостоятелен (или, почти самостоятелен), но это удел каждого лидера нации в любом государстве, ВВ как президент состоялся, а ДАМ -нет ? Однозначно, пост президента ДАМ занимал временно, дабы не нарушать положения Конституции, с гарантированным возвращением в это кресло ВВП. Не сомневаюсь, на случай отказа ДАМа уйти, у ВВП имелись запасные варианты . Уж больно он ловок и опытен !!!