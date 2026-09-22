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Царьград

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Автопортал "Дром": Ростовские водители возмущены ночными гонщиками

Автопортал "Дром": Ростовские водители возмущены ночными гонщиками

Исследование автомобильного портала "Дром" выявило, что водителей из Ростовской области, Крыма и Пермского края с 7 по 14 сентября больше всего раздражали ночные гонщики.

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