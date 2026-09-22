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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алперен Шенгюн: «Хочу стать лучшим игроком НБА»

Центровой « Хьюстона » Алперен Шенгюн рассказал о своих целях на предстоящий сезон. На медиа-дне «Рокетс» 24-летний турецкий баскетболист отметил, что ожидания от него и команды растут с каждым годом.

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