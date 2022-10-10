Одни из самых важных вопросов сегодняшнего дня – насколько далеко смогут зайти ВСУ в осенней наступательной кампании? Напомним, последние дни националисты атакуют уже не украинскую, а российскую землю.
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