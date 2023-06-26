«Атлетико» рассмотрит возвращение к старой эмблеме. 61 тысяча сосьос (44%) из 138 высказалась за изменение

Эмблема «Атлетико» была изменена в 2017 году. Согласно заявлению клуба, модернизация была проведена с целью упрощения логотипа и удаления цветов, не характерных для клуба – желтого, зеленого, коричневого и черного.
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