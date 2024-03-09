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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо стартует 6-м, Тарьей Бо – 9-м, Долль – 34-м, Лагрейд – 39-м, Кристиансен – 46-м

Кубок мира по биатлону-2023/24 8-й этап Солджер Холлоу, США Мужчины Спринт Начало – 1:05 по московскому времени (10 марта), прямая трансляция – Eurovision Sport, Okko.

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