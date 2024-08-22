Трагический инцидент с российской туристкой на Маврикии

<p>К сожалению, недавняя трагедия, связанная с исчезновением и последующей находкой тела российской туристки Залии Шамигуловой на солнечном Маврикии, материально подчеркнула хрупкость нашей жизни и важность человеческой связи.
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