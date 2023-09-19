Сбербанк в ближайшие дни повысит ставки по вкладам

Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам. Об этом сообщила пресс-служба банка, передает ТАСС. Как рассказали в пресс-службе, в ближайшие дни "Сбер" повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать предложения по депозитам более выгодными.