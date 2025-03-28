Думали, шутка, но нет: европейцев срочно призвали готовиться к войне

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. Еврокомиссия призвала европейцев готовиться к возможной войне. При этом им предложили запасаться продуктами как минимум на три дня, что вызвало бурную реакцию в Венгрии, где поставили под вопрос целесообразность такого подхода.