TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 049 подписчиков

Миронова любила и после развода, а потом начала жизнь заново: почему Екатерина Градова бросила сцену и усыновила ребенка из детдома

Миронова любила и после развода, а потом начала жизнь заново: почему Екатерина Градова бросила сцену и усыновила ребенка из детдома

6 октября Екатерине Градовой исполнилось бы 80 лет. Для миллионов зрителей она навсегда осталась радисткой Кэт из «Семнадцати мгновений весны», а ее имя десятилетиями стояло рядом с именем Андрея Миронова.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым