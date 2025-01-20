Британский противолодочный P-8A «Посейдон» следит за большим десантным кораблем проекта 775 «Александр Шабалин», который следует из сирийского Тартуса.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Британский противолодочный P-8A «Посейдон» следит за большим десантным кораблем проекта 775 «Александр Шабалин», который следует из сирийского Тартуса.
Свежие комментарии