Лиам Лоусон: Очень рад снова работать с Visa Cash App Racing Bulls

Getty Images / Red Bull Content PoolНовозеландский гонщик Лиам Лоусон прокомментировал предстоящий Гран При Японии, который станет для пилота первым этапом после возвращения в команду Visa Cash App Racing Bulls.
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