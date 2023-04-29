СССР-Россия

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Врагов народа лишат гражданства

Врагов народа лишат гражданства

Вчера Верховный подписал указ, согласно которому те жители новых-старых регионов, кто пожелал сохранить прежнее гражданство и не принес присягу гражданина России – будут считаться иностранцами.

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