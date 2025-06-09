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Экономист Твердохлеб: ключевая ставка потянет вниз ставки по ипотеке и кредитам

Экономист Твердохлеб: ключевая ставка потянет вниз ставки по ипотеке и кредитам

Решение Центробанка снизить ключевую ставку с 21% до 20% отразится на общей ситуации в экономике - так, ставки по депозитам в крупных банках уже начали падать, скоро к этой тенденции присоединятся остальные финансовые организации.

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