Экономист Твердохлеб: ключевая ставка потянет вниз ставки по ипотеке и кредитам

Решение Центробанка снизить ключевую ставку с 21% до 20% отразится на общей ситуации в экономике - так, ставки по депозитам в крупных банках уже начали падать, скоро к этой тенденции присоединятся остальные финансовые организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии