Остановленный из-за утечки реактор АЭС «Михама» перезапустили

Третий энергоблок станции в префектуре Фукуи возобновил работу после проверки трубопровода Японская энергетическая компания Kansai Electric Power перезапустила третий реактор атомной электростанции «Михама», который был остановлен 18 сентября.
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