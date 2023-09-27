Темнота, поход к врачу и большие животные: как родителям помочь ребёнку победить страхи

Аналитики Центра междисциплинарных исследований современного детства Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование и доказали, что попытки родителей убедить маленьких детей в том, что их страхи беспочвенны, лишь усиливают детскую тревожность, сообщает ТАСС.