Темнота, поход к врачу и большие животные: как родителям помочь ребёнку победить страхи

Аналитики Центра междисциплинарных исследований современного детства Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели исследование и доказали, что попытки родителей убедить маленьких детей в том, что их страхи беспочвенны, лишь усиливают детскую тревожность, сообщает ТАСС.
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