Renault: «АвтоВАЗ» может остаться без импортных деталей

Об этом, по данным Financial Times, заявили в Renault — он крупнейший акционер российского концерна. Впрочем, «АвтоВАЗ» и раньше сталкивался с дефицитом зарубежных автокомпонентовЭскалация ситуации вокруг Украины может ударить по «АвтоВАЗу».