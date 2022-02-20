Business FM

66 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pelegrin 2
    Хрень полная. Можно было и поумнее выдумать.«Ты давно была в ...
  • ludmila Cernega
    К "бабушкам, дедушкам" на этот раз не прокатит!Пока Путин и Лука...
  • anna
    Ну, наконец-то! Может деньги будут в своей стране оставаться!Великобритания со...

Renault: «АвтоВАЗ» может остаться без импортных деталей

Renault: «АвтоВАЗ» может остаться без импортных деталей

Об этом, по данным Financial Times, заявили в Renault — он крупнейший акционер российского концерна. Впрочем, «АвтоВАЗ» и раньше сталкивался с дефицитом зарубежных автокомпонентовЭскалация ситуации вокруг Украины может ударить по «АвтоВАЗу».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх