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Антифашист

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Захарова объяснила, что именно Трамп имел в виду под выборами на Украине

Захарова объяснила, что именно Трамп имел в виду под выборами на Украине

Москва увидела в словах американского президента не личный выпад против Зеленского, а отсылку к украинской конституции.

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