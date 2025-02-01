Президент Венесуэлы Мадуро выразил надежду на новое начало в отношениях с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро позитивно оценил встречу с посланником хозяина Белого дома по особым поручениям Ричардом Гренеллом и выразил надежду на новое начало в отношениях с Соединенными Штатами.
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