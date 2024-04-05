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Превью Hellblade 2, слухи о Gears 6, геймплей Eternal Strands, Бэтмен от Monolith, релиз «Смуты»…

Превью Hellblade 2, слухи о Gears 6, геймплей Eternal Strands, Бэтмен от Monolith, релиз «Смуты»…

«Смута» вышла, каковы первые впечатления у поигравших; пресса выкатила превью по 45-минутному демо Senua’s Saga: Hellblade II; в Stellar Blade появится «Новая игра +» и, возможно, монетизация; создатели Eternal Strands рассказали о проекте больше и показали немного геймплея; в ремейке System Shock можно будет сыграть за протагониста-женщину, а также изменится финальная битва; анонсирована тактическая RPG про капитана Флинта .

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