Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт оценил нестандартные действия ВС России при зачистке монастыря в Горнале

Российские войска планируют использование нестандартных подходов для освобождения Свято-Николаевского монастыря в Горнале, включая использование снайперов и FPV-дронов, сообщил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

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