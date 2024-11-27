Украинский вратарь Трубин отказался от рукопожатия с Головиным перед матчем

Украинский вратарь Анатолий Трубин, представляющий лиссабонский клуб «Бенфика», демонстративно проигнорировал рукопожатие с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед началом матча Лиги чемпионов.
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