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Украинский вратарь Трубин отказался от рукопожатия с Головиным перед матчем

Украинский вратарь Трубин отказался от рукопожатия с Головиным перед матчем

Украинский вратарь Анатолий Трубин, представляющий лиссабонский клуб «Бенфика», демонстративно проигнорировал рукопожатие с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед началом матча Лиги чемпионов.

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