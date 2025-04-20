В Германии произошел скандал из-за выдвижения Бербок в ООН

Назначение нынешнего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост главы Генеральной Ассамблеи ООН может обернуться для Берлина потерей возможности занять место в Совете Безопасности Организации.
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