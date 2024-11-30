Орловским чиновникам возместят переезд на работу в другую местность

Региональное правительство утвердило «Порядок и размер возмещения расходов при переезде на работу в другую местность лицам, замещающим государственные должности Орловской области, работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах государственной власти и государственных органах Орловской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии