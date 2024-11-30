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Орловским чиновникам возместят переезд на работу в другую местность

Орловским чиновникам возместят переезд на работу в другую местность

Региональное правительство утвердило «Порядок и размер возмещения расходов при переезде на работу в другую местность лицам, замещающим государственные должности Орловской области, работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в органах государственной власти и государственных органах Орловской области».

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что такие &quot;ценные&quot; специалисты в Орловской области не нужны... По принципу возьми боже, что нам негоже....
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2 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Я не поняла, штат чиновников, наконец, сокращают? Или это, как конкурс: кто сделает новое место работы городом-садом?))
Ответить
9 мин.

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