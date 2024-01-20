SEC США получила уведомление от Nasdaq и CBOE. На биржах появятся опционы на спотовый Bitcoin ETF

Ведущие фондовые биржи США Nasdaq и Cboe подали уведомительные заявки на торговлю крипто-опционами. Контракты будут выпущены на паевые акции спотовых bitcoin ETF, которые в свою очередь обеспечены реальной криптовалютой.
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