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Удары ВСУ по фермерским хозяйствам: на Запорожье горят поля с урожаем

Удары ВСУ по фермерским хозяйствам: на Запорожье горят поля с урожаем

В Запорожской области было зафиксировано не менее пяти прилетов по фермерским хозяйствам. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, поля с урожаем пшеницы горят.

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