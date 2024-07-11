Удары ВСУ по фермерским хозяйствам: на Запорожье горят поля с урожаем

В Запорожской области было зафиксировано не менее пяти прилетов по фермерским хозяйствам. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, поля с урожаем пшеницы горят.