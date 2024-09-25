Хитрость с билетами не помогла: США встретили Орбакайте полупустыми залами

Хитрость с билетами не помогла: США встретили Кристину Орбакайте полупустыми залами. Неужели после отмены в России карьера дочери "примадонны" оказалась под угрозой?За прошедшее с начала СВО время Кристина Орбакайте приложила все усилия, чтобы считаться образцовым "испуганным патриотом".