Летанг набрал 50-е очко в сезоне за «Питтсбург» в 55-м матче. Зубов делал это за 46 игр среди защитников

Крис Летанг набрал 50-е очко в сезоне за «Питтсбург» в 55-м матче. 34-летний канадец отдал результативный пас в игре чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх