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Дивеев — о красной карточке: мне стоило подождать, пока с меня стянут шорты

Дивеев — о красной карточке: мне стоило подождать, пока с меня стянут шорты

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал своё удаление в матче шестого тура РПЛ с «Факелом». «Хочу извиниться за эмоции, к моей карточке после толчка вопросов нет.

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