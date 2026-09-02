Dell Technologies публикует отчет за II квартал 2027 ф.г. и повышает прогноз

Американская корпорация Dell Technologies опубликовала финансовые результаты за II квартал 2027 финансового года, продемонстрировав рекордный рост благодаря беспрецедентному спросу на инфраструктурные решения для искусственного интеллекта.
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