В Венгрии оценили риски новых санкций ЕС против российской энергетики

Власти Венгрии не допустят ввода новых антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) в области энергетики. Подобные попытки будут заблокированы Будапештом, заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.
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