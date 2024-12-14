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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рой Джонс – о потенциальном поединке Нганну и Уайлдера: «Деонтей победит, потому что он знает бокс. Но если Фрэнсис справится с его правой, то может получиться бойня»

«Уайлдер победит Фрэнсиса, потому что он умеет боксировать и знает, что такое бокс. Вы видели, что Энтони Джошуа сделал с Нганну, а Уайлдер известен тем, что у него гораздо более мощный удар.

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