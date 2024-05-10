На ПК в Steam состоялся релиз ролевой тактической игры King Arthur: Legion IX Будапештск...

На ПК в Steam состоялся релиз ролевой тактической игры King Arthur: Legion IXБудапештский (Венгрия) издатель и разработчик инди-игр NeocoreGames сообщил, что самостоятельное расширение Legion IX стало доступно для их получившей признание критиков тактической ролевой игры в жанре темного фэнтези King Arthur: Knight’s Tale.