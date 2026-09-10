В Узбекистане археологи нашли дворец VIII века с древними скульптурами

В ходе археологических исследований в Джамбайском районе Самаркандской области Узбекистана специалисты выявили фрагменты дворцового комплекса, датированного восьмым веком, на территории древнего поселения Мингтепа.
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