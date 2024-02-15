"Серьезнее, чем мы думали". Карлсон высказался о промышленности РФ

Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина© РИА Новости / POOL 3 дня назад 1,9K прочитали Промышленный потенциал России гораздо серьезнее, чем думали в США, считает американский журналист Такер Карлсон.
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