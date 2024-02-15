"Серьезнее, чем мы думали". Карлсон высказался о промышленности РФ

Е Пронина

мерзкий типчик приехал пошпионить и разведать?? правильно Задорнов говорил-тупые,,,,, и недообразованные со своим усеченным пропагандистким недообразованием)) грабители и воры,,,,все у них ради денег и для их добычи ничего святого,,,,