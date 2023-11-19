ТАСС: в ТГПУ разработали систему распознавания изображений для Android и Windows

Программисты из Тульского государственного педагогического университета имени Льва Толстого (ТГПУ) под руководством доцента Артура Поколодного разработали программу для распознавания изображений, которая в перспективе может заменить на рынке иностранные аналоги.
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