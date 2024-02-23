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Миршаймер: ВС РФ перед переговорами возьмут под контроль еще больше территорий

Миршаймер: ВС РФ перед переговорами возьмут под контроль еще больше территорий

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с изданием Global Times выразил уверенность в том, что перед началом переговоров Россия возьмет под свой контроль еще больше украинских территорий.

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