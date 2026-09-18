«Челси» Алонсо пропустил 2+ гола от каждого из 6 соперников из АПЛ

«Челси» всего один раз удалось сохранить ворота сухими в этом сезоне. Сегодня команда Хаби Алонсо встречается с « Брентфордом » в 5-м туре АПЛ и проигрывает со счетом 0:2 после 85 минут.
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