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«Челси» Алонсо пропустил 2+ гола от каждого из 6 соперников из АПЛ

«Челси» всего один раз удалось сохранить ворота сухими в этом сезоне. Сегодня команда Хаби Алонсо встречается с « Брентфордом » в 5-м туре АПЛ и проигрывает со счетом 0:2 после 85 минут.

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